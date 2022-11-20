«Манчестер Юнайтед» готов увеличить зарплату 18-летнего Гарначо в 10 раз

«Манчестер Юнайтед» собирается предложить полузащитнику Алехандро Гарначо новый контракт с увеличенной в 10 раз зарплатой, пишет Manchester Evening News.

Переговоры с представителями 18-летнего аргентинца уже стартовали.

«МЮ» собирается увеличить недельную зарплату Гарначо с нынешних 5 тысяч до 50 тысяч фунтов стерлингов.

За ситуацией вокруг Гарначо, который был куплен «Юнайтед» у «Атлетико» за 450 тысяч фунтов в августе 2020, внимательно наблюдают «Реал» и «Барселона».

В этом месяце 18-летний аргентинец провел 4 матча за «МЮ» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.