Рангник — о критике от Роналду: «Отвечать сейчас должен «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник отказался отвечать на критические высказывания в его адрес со стороны нападающего «МЮ» Криштиану Роналду.

«Нет смысла отвечать на это. Отвечать сейчас должен «Манчестер Юнайтед», — цитирует Рангника BBC.

Рангник покинул пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве» в конце ноября прошлого года и перешел на работу в «Манчестер Юнайтед», а затем стал главным тренером сборной Австрии.

Ранее португальский футболист выразил удивление, что 64-летний немецкий специалист возглавлял английский клуб.