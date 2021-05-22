«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Бруну Фернандешем на улучшенных условиях
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш близок к заключению нового контракта с клубом, утверждает The Mirror.
Агент игрока Мигель Пинту уже прилетел в Манчестер, чтобы активизировать переговоры с «Юнайтед». Клуб хочет, чтобы сделка была заключена до начала Евро-2020.
При этом зарплата португальца вырастет в 2 раза — со 100 до 200 тысяч фунтов в неделю.
В сезоне-2020/21 26-летний Фернандеш забил 28 голов и отдал 17 результативных передач в 57 матчах во всех турнирах за «МЮ». Португалец второй год подряд был удостоен приза имена сэра Мэтта Басби как лучший игрок клуба в сезоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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