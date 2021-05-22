«Манчестер Юнайтед» готов продлить контракт с Бруну Фернандешем на улучшенных условиях

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш близок к заключению нового контракта с клубом, утверждает The Mirror.

Агент игрока Мигель Пинту уже прилетел в Манчестер, чтобы активизировать переговоры с «Юнайтед». Клуб хочет, чтобы сделка была заключена до начала Евро-2020.

При этом зарплата португальца вырастет в 2 раза — со 100 до 200 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2020/21 26-летний Фернандеш забил 28 голов и отдал 17 результативных передач в 57 матчах во всех турнирах за «МЮ». Португалец второй год подряд был удостоен приза имена сэра Мэтта Басби как лучший игрок клуба в сезоне.