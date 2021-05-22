Абрахам недоволен своим игровым временем в «Челси»
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам не сработался с новым тренером клуба Томасом Тухелем. Немецкий специалист не ставит в основной состав 23-летнего англичанина ввиду того, что немецкий больше рассчитывает на Оливье Жиру и Тимо Вернера, сообщает The Times.
Tсли до конца сезона игровое время Абрахама не увеличится, он покинет «синих» в летнее трансферное окно. У игрока есть предложения от английских и итальянских клубов.
В текущем сезоне на счету англичанина 6 голов и 1 ассист в 22 матчах АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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