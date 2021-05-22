Абрахам недоволен своим игровым временем в «Челси»

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам не сработался с новым тренером клуба Томасом Тухелем. Немецкий специалист не ставит в основной состав 23-летнего англичанина ввиду того, что немецкий больше рассчитывает на Оливье Жиру и Тимо Вернера, сообщает The Times.

Tсли до конца сезона игровое время Абрахама не увеличится, он покинет «синих» в летнее трансферное окно. У игрока есть предложения от английских и итальянских клубов.

В текущем сезоне на счету англичанина 6 голов и 1 ассист в 22 матчах АПЛ.