«Суонси» стал вторым финалистом плей-офф за выход в АПЛ
В ответном полуфинальном матче плей-офф чемпионшипа «Суонси» сыграл вничью с нужным счетом (1:1) с «Барнсли» и оформил выход в финал плей-офф.
За право сыграть в элитном английском дивизионе «Суонси» сразится с «Брентфордом», который обыграл «Борнмут».
Ранее из чемпионшипа в АПЛ напрямую вышли «Норвич» и «Уотфорд».
«Суонси» вылетел из АПЛ в 2018 году. «Брентфорд» никогда не играл в АПЛ, а из старого первого дивизиона вылетел в сезоне 1946/47.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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