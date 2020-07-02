«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор

Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор. Команда выстроилась перед выходом «красных» и поаплодировала им. К этой акции присоединились и арбитры матча.

Ранее «Ливерпуль» досрочно завоевал чемпионский титул. Команда выиграла титул впервые за 30 лет и в первый раз — в английской премьер-лиге. До этого они побеждали в старом первом дивизионе.