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«Манчестер Сити» устроил «Ливерпулю» чемпионский коридор

2 июля 2020, 22:17
Чемпионский коридор для «Ливерпуля». Фото AFP
Чемпионский коридор для «Ливерпуля». Фото AFP
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Перед матчем 32-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» «Манчестер Сити» устроил своим соперникам чемпионский коридор. Команда выстроилась перед выходом «красных» и поаплодировала им. К этой акции присоединились и арбитры матча.

Ранее «Ливерпуль» досрочно завоевал чемпионский титул. Команда выиграла титул впервые за 30 лет и в первый раз — в английской премьер-лиге. До этого они побеждали в старом первом дивизионе.

Манчестер Сити — Ливерпуль

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