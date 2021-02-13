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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд

19:55
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«Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм» в матче 24-го тура чемпионата Англии. Стали известны стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Ж.Канселу, Ляпорт, Стоунс, Зинченко, Стерлинг, Эрнандес, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоуден, Габриэл Жезус.

«Тоттенхэм»: Ллорис, Танганга, Дайер, Санчес, Дэйвис, Хейбьерг, Лукас Моура, Ндомбеле, Ламела, Сон Хын Мин, Кейн.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

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