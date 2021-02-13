Гюндоган забил больше всех в АПЛ в 2021 году
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дважды отличился в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:0, второй тайм).
Для немца это уже восьмой и девятый голы в АПЛ в 2021 году. Он является самым результативным игроком чемпионата Англии в этом календарном году.
Make that 9 ?#MCITOT https://t.co/9H5iolvGJW— Premier League (@premierleague) February 13, 2021
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю