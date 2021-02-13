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Гюндоган забил больше всех в АПЛ в 2021 году

21:56
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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дважды отличился в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (3:0, второй тайм).

Для немца это уже восьмой и девятый голы в АПЛ в 2021 году. Он является самым результативным игроком чемпионата Англии в этом календарном году.

Манчестер Сити — Тоттенхэм Хотспур

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