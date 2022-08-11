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Сегодня, 17:51

«Манчестер Сити» согласовал условия трансфера защитника «Андерлехта»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Манчестер Сити» согласовал сумму трансфера защитника «Андерлехта» Серхио Гомеса. Сделка оценивается в 11 миллионов фунтов стерлингов плюс бонусы, сообщает Sky Sports.

В ближайшие 24-48 часов Гомес должен прибыть в Манчестер, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с «Сити».

При этом 21-летний испанец, вероятно, затем будет отправлен в аренду «Жирону», если «горожанам» удастся приобрести другого левого защитника до закрытия трансферного окна.

В прошлом сезоне защитник провел за «Андерлехт» 49 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

ФК Андерлехт
ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
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 - : -
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 - : -
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Манчестер Сити

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Манчестер Сити

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