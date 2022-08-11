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Сегодня, 16:48

«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» 65 миллионов фунтов за Бернарду Силву

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Манчестер Сити» хочет получить 65 миллионов фунтов за полузащитника Бернарду Силву, сообщает журналист Бен Якобс.

По данным источника, «Барселона», которая интересуется 28-летним португальцем, не готова удовлетворить финансовые запросы «горожан». Стороны далеки от согласия, трансфер оценивается как маловероятный.

Сам футболист не намерен требовать от руководства «Манчестер Сити» пойти на уступки «Барселоне».

В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 72 миллиона фунтов.

Бернарду Силва
Футбол
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
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 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
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 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
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 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
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 Челси 1 1 0 0 1-0 3
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 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
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20
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13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
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Нот. Форест – Вест Хэм
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Брайтон

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Александр Митрович

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Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

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Манчестер Сити

 2
П
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Джейми Варди

Лестер

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Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

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И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

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Тоттенхэм Хотспур

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