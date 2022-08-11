«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» 65 миллионов фунтов за Бернарду Силву

«Манчестер Сити» хочет получить 65 миллионов фунтов за полузащитника Бернарду Силву, сообщает журналист Бен Якобс.

По данным источника, «Барселона», которая интересуется 28-летним португальцем, не готова удовлетворить финансовые запросы «горожан». Стороны далеки от согласия, трансфер оценивается как маловероятный.

Сам футболист не намерен требовать от руководства «Манчестер Сити» пойти на уступки «Барселоне».

В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 72 миллиона фунтов.