«Манчестер Сити» хочет получить от «Барселоны» 65 миллионов фунтов за Бернарду Силву
«Манчестер Сити» хочет получить 65 миллионов фунтов за полузащитника Бернарду Силву, сообщает журналист Бен Якобс.
По данным источника, «Барселона», которая интересуется 28-летним португальцем, не готова удовлетворить финансовые запросы «горожан». Стороны далеки от согласия, трансфер оценивается как маловероятный.
Сам футболист не намерен требовать от руководства «Манчестер Сити» пойти на уступки «Барселоне».
В прошлом сезоне Силва забил 13 голов и сделал 7 результативных передач в 50 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 72 миллиона фунтов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Лидс
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Борнмут
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
7
|Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
8
|Челси
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Ливерпуль
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Брентфорд
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
11
|Фулхэм
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
13
|Нот. Форест
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|МЮ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Астон Вилла
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
20
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|14:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|13.08
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|13.08
|17:00
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|13.08
|17:00
|
Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|13.08
|17:00
|
Саутгемптон – Лидс
|- : -
|13.08
|17:00
|
Вулверхэмптон – Фулхэм
|- : -
|13.08
|19:30
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|14.08
|16:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|14.08
|18:30
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|15.08
|22:00
|
Ливерпуль – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|2
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|2
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|2
|П
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|1
|
|
Мусса Дженепо
Саутгемптон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Тайлер Адамс
Лидс
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бентанкур
Тоттенхэм Хотспур
|1
|0
|1
|
|
Филип Биллинг
Борнмут
|1
|0
|1