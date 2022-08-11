«Челси» хочет обменять Пулишича на хавбека «Ромы» Дзаньоло

«Челси» хочет обменять полузащитника Кристиана Пулишича на хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло, пишет The Sun.

По данным источника, сам футболист может быть заинтересован в трансфере, так как его не устраивает количество игрового времени в стане лондонцев. С приходом Рахима Стерлинга его время может снова сократиться.

«Челси» устоит вариант с обменом футболистов. Ранее сообщалось, что главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заблокировал трансфер Дзаньоло в «Тоттенхэм».

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел в АПЛ 22 матча, забив 6 голов и отдав 2 ассиста. У 23-летнего итальянца в 28 матчах серии А два забитых мяча и два ассиста.