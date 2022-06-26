«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником «Лидса» Филлипсом
«Манчестер Сити» и «Лидс» подготовили все документы для подписания сделки по полузащитнику Кальвину Филлипсу.
Как сообщает инсайдет Фабрицио Романо, личные условия уже согласованы, а сам игрок хотел перейти только в «Сити».
Также клубы завершают сделку по 18-летнему полузащитнику Дарко Джаби. Он перейдет в «Лидс» на постоянной основе за 5 миллионов фунтов стерлинга.
В прошедшем сезоне 26-летний Филлипс забил один гол и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Источник: https://t.co/wr9N22Di4x
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13
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14
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|0
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15
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|0
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16
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|0
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17
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|0
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18
|Фулхэм
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|5.08
|22:00
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|- : -
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Борнмут – Астон Вилла
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Лидс – Вулверхэмптон
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Тоттенхэм – Саутгемптон
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