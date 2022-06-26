«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником «Лидса» Филлипсом

«Манчестер Сити» и «Лидс» подготовили все документы для подписания сделки по полузащитнику Кальвину Филлипсу.

Как сообщает инсайдет Фабрицио Романо, личные условия уже согласованы, а сам игрок хотел перейти только в «Сити».

Также клубы завершают сделку по 18-летнему полузащитнику Дарко Джаби. Он перейдет в «Лидс» на постоянной основе за 5 миллионов фунтов стерлинга.

В прошедшем сезоне 26-летний Филлипс забил один гол и отдал одну результативную передачу в 23 матчах за «Лидс» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.