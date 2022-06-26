«Тоттенхэм» вышел из числа претендентов на Эриксена

Датский полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время должен определиться с тем, в каком клубе продолжит карьеру, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

30-летний игрок выбирает между «Брентфордом», который хочет продлить соглашение с Эриксеном, и между «Манчестер Юнайтед». К хавбеку также проявлял интерес «Тоттенхэм», но лондонский клуб вышел из борьбы за Эриксена и сосредоточился на других трансферных целях.

Полузащитник выступает за «Брентфорд» с января 2022 года, на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 10 матчах за команду. Летом он может получить статус свободного агента.