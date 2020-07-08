«Манчестер Сити» разгромил «Ньюкасл», «Вест Хэм» уступил «Бернли»

«Манчестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии обыграл «Ньюкасл» со счетом 5:0.

Голы на свой счет записали Габриэл Жезус, Риад Марез, Давид Сильва, Рахим Стердинг и Федерико Фернандес, который отметился автоголом.

После этого матча «Ман Сити» с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице, «Ньюкасл» с 43 очками — на 13-й строчке.

В других матчах «Бернли» обыграл «Вест Хэм» (1:0), «Шеффилд» обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).

Чемпионат Англии. Премьер-лига

34-й тур

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед» — 5:0 (2:0)

Голы: Габриэл Жезус, 10 (1:0). Махрез, 21 (2:0). Фернандес, 58 — в свои ворота (3:0). Сильва, 65 (4:0). Стерлинг, 90+1 (5:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди, Стоунс, Жоау Канселу (Уокер, 46), Зинченко, Сильва, Де Брейне, Эрнандес (Гюндоган, 46), Фоуден (Стерлинг, 62), Махрез (Дойл, 75), Габриэл Жезус (Бернарду Силва, 62).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Фернандес, Роуз, Шер, Крафт (Атсу, 84), Йедлин, Ритчи (Муто, 84), Шелви (Манкильо, 67), Лазаро (Лонгстафф, 67), Бенталеб, Жоэлинтон (Гэйл, 67).

?Судья: Мэдли (Англия).

8 июля. Манчестер. Стадион «Этихад».

«Шеффилд Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (0:0)

Гол: Иган, 90+3.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Бэшем, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге, Осборн, Шарп (Живкович, 71), Макберни (Муссе, 49).

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью, Невеш, Саисс, Хименес, Траоре (Дендонкер, 79), Жота.

Предупреждения: О`Коннелл, 30. Стивенс, 63.

Судья: Аткинсон (Англия).

8 июля. Шеффилд. Стадион «Брэмолл Лейн».

«Вест Хэм Юнайтед» — «Бернли» — 0:1 (0:1)

Гол: Родригес, 38.

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Фредерикс, Крессуэлл, Диоп, Пабло Форнальс (Айети, 87), Соучек, Райс, Ярмоленко (Алле, 62), Антонио, Боуэн.

«Бернли»: Поуп, Бардсли, Питерс, Лонг, Тарковски, Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Родригес, Выдра (Вуд, 60), Макнейл.

Предупреждения: Тарковски, 58. Фредерикс, 64.

Судья: Оливер (Англия).

8 июля. Лондон. Стадион «Лондон Стэдиум».