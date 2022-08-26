«Манчестер Сити» отказался продать Бернарду «ПСЖ» за 70 миллионов евро

«Манчестер Сити» отказался продать полузащитника Бернарду Силву «ПСЖ» за 70 миллионов евро, сообщает The Times.

По информации источника, руководители парижского клуба надеются, что 28-летний португалец поможет «горожанам» выиграть Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Бернарду забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.