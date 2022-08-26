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Сегодня, 13:30

«Манчестер Сити» отказался продать Бернарду «ПСЖ» за 70 миллионов евро

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Манчестер Сити» отказался продать полузащитника Бернарду Силву «ПСЖ» за 70 миллионов евро, сообщает The Times.

По информации источника, руководители парижского клуба надеются, что 28-летний португалец поможет «горожанам» выиграть Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Бернарду забил 1 мяч и отдал 1 результативную передачу в 4 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/manchester-city-reject-paris-saint-germains-59m-bid-for-unsettled-bernardo-silva-xp26sbzz5
Бернарду Силва
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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