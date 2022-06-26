«Манчестер Сити» определился с суммой за Рахима Стерлинга

«Манчестер Сити» определился с суммой, за которую готов отпустить полузащитника Рахима Стерлинга. Футболист может продолжить карьеру в «Челси».

По данным журналиста Майка Кигана, «горожане» просят за 27-летнего англичанина 64 миллиона евро. В игроке лично заинтересован главный тренер «Челси» Томас Тухель.

В минувшем сезоне Стерлинг провел 47 матчей за «Ман Сити», в которых забил 17 голов и сделал 5 результативных передач.

Контракт 27-летнего нападающего с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2023 года.