Венсан Компани заявил, что не хочет сравнения с другими тренерами

Новый главный тренер «Бернли» Венсан Компани признался, что не хочет сравнения с другими тренерами.

«Я мог бы весь день говорить, что я узнал от своих тренеров, когда бы футболистом, но я предпочитаю быть самим собой. Мне всего 36 лет, а у меня есть три года ценного опыта работы наставником. На мой взгляд, я берусь за этот проект в самое подходящее время», — заявил бельгиец Daily Mail.

Специалист также рассказал, что восхищается главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Компани был назначен главным тренером «Бернли» 14 июня. Команда вылетела в Чемпионшип по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ.