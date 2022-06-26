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Сегодня, 06:21

Венсан Компани заявил, что не хочет сравнения с другими тренерами

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «Бернли» Венсан Компани признался, что не хочет сравнения с другими тренерами.

«Я мог бы весь день говорить, что я узнал от своих тренеров, когда бы футболистом, но я предпочитаю быть самим собой. Мне всего 36 лет, а у меня есть три года ценного опыта работы наставником. На мой взгляд, я берусь за этот проект в самое подходящее время», — заявил бельгиец Daily Mail.

Специалист также рассказал, что восхищается главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

Компани был назначен главным тренером «Бернли» 14 июня. Команда вылетела в Чемпионшип по итогам прошедшего розыгрыша АПЛ.

Венсан Компани
ФК Бернли
ФК Манчестер Сити
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