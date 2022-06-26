Полузащитник «Блэкберна» Ротуэлл перешел в «Борнмут»

«Борнмут» подписал полузащитника «Блэкберна» Джо Ротуэлла.

Клуб заключил контракт с 27-летним англичанином на 4 года.

Ротуэлл покинул «Блэкберн» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта. В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за команду.

По итогам прошлого сезона «Борнмут» занял второе место в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии — и вернулся в английскую премьер-лигу.