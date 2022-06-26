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Сегодня, 05:15

Полузащитник «Блэкберна» Ротуэлл перешел в «Борнмут»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Борнмут» подписал полузащитника «Блэкберна» Джо Ротуэлла.

Клуб заключил контракт с 27-летним англичанином на 4 года.

Ротуэлл покинул «Блэкберн» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта. В сезоне-2021/22 футболист забил 3 гола и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за команду.

По итогам прошлого сезона «Борнмут» занял второе место в чемпионшипе — втором по силе дивизионе чемпионата Англии — и вернулся в английскую премьер-лигу.

Источник: https://www.afcb.co.uk/news/first-team/gallery-rothwell-is-a-cherry/
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