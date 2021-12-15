«Эвертон» интересуется Гусом Тилом

«Эвертон» интересуется полузащитником «Спартака» Гусом Тилом, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер английского клуба Рафаэль Бенитес впечатлен игрой 23-летнего нидерландца, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. При этом сам футболист хочет получать регулярную игровую практику, поскольку рассчитывает поехать на ЧМ-2022, который пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

В сезоне-2021/22 Тил провел 27 матчей за «Фейеноорд», на его счету 15 голов и 3 результативные передачи. Футболист будет выступать за нидерландский клуб на правах аренды из «Спартака» до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.