Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» интересуется Гусом Тилом

13:59
Теги:

«Эвертон» интересуется полузащитником «Спартака» Гусом Тилом, сообщает TEAMtalk.

По информации источника, главный тренер английского клуба Рафаэль Бенитес впечатлен игрой 23-летнего нидерландца, который выступает за «Фейеноорд» на правах аренды. При этом сам футболист хочет получать регулярную игровую практику, поскольку рассчитывает поехать на ЧМ-2022, который пройдет с ноября по декабрь 2022 года.

В сезоне-2021/22 Тил провел 27 матчей за «Фейеноорд», на его счету 15 голов и 3 результативные передачи. Футболист будет выступать за нидерландский клуб на правах аренды из «Спартака» до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.teamtalk.com/everton/guus-til-rafa-benitez-plotting-bargain-january-signing-everton-transfer-exclusive

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как и где активно встретить Новый год?
Несколько стран ЕС выступили против новых антироссийских санкций
1
1
Реклама