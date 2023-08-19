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19 августа, 23:57

Гол Альвареса принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Манчестер Сити» — «Ньюкасл».
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 2-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил форвард «горожан» Хулиан Альварес.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 6 очков и поднялась на второе место в АПЛ. «Ньюкасл» с 3 баллами идет на шестой строчке.

В третьем туре «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет 27 августа. В этот же день «Ньюкасл» на своем поле примет «Ливерпуль».

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:0
Ньюкасл Юнайтед

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
Хулиан Альварес
1
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Голы Сарра и Дэвиса принесли «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Юнайтед»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 2 2 0 0 8-2 6
2
 Ман. Сити 2 2 0 0 4-0 6
3
 Тоттенхэм 2 1 1 0 4-2 4
4
 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5
 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Пэлас 1 1 0 0 1-0 3
8
 Ньюкасл 2 1 0 1 5-2 3
9
 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
10
 МЮ 2 1 0 1 1-2 3
11
 Нот. Форест 2 1 0 1 3-3 3
12
 Вест Хэм 1 0 1 0 1-1 1
13
 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
14
 Челси 1 0 1 0 1-1 1
15
 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
16
 Вулверхэмптон 2 0 0 2 1-5 0
17
 Шеффилд Юн. 2 0 0 2 1-3 0
18
 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
20
 Астон Вилла 1 0 0 1 1-5 0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.08 21:45
Нот. Форест – Шеффилд Юн.
 2 : 1
19.08 17:00
Фулхэм – Брентфорд
 0 : 3
19.08 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 1
19.08 17:00
Лутон Таун – Бернли
 - : -
19.08 17:00
Вулверхэмптон – Брайтон
 1 : 4
19.08 19:30
Тоттенхэм – МЮ
 2 : 0
19.08 22:00
Ман. Сити – Ньюкасл
 1 : 0
20.08 16:00
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
20.08 18:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
21.08 22:00
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Солли Марч

Солли Марч

Брайтон

 3
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 3
Тайво Авонийи

Тайво Авонийи

Ноттингем Форест

 2
П
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 2
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Серж Орье

Серж Орье

Ноттингем Форест

 2
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 2 1 1
Анасс Зарури

Анасс Зарури

Бернли

 1 1 0
Матеус Нунес

Матеус Нунес

Вулверхэмптон

 2 0 0
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