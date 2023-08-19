Гол Альвареса принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» дома обыграл «Ньюкасл» в матче 2-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 31-й минуте забил форвард «горожан» Хулиан Альварес.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 6 очков и поднялась на второе место в АПЛ. «Ньюкасл» с 3 баллами идет на шестой строчке.

В третьем туре «Манчестер Сити» в гостях встретится с «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет 27 августа. В этот же день «Ньюкасл» на своем поле примет «Ливерпуль».