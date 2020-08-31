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«Манчестер Сити» начал приготовления к презентации Месси

16:22
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«Манчестер Сити» уже начал готовиться к презентации своим игроком капитана «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает в Twitter журналист Марсело Бечлер.

В стане «горожан» уже начали монтировать видеоролик с вехами в карьере 33-летнего аргентинца на случай, ели его удастся подписать.

Ранее сообщалось, что за пять лет в «Манчестер Сити» Месси может заработать 500 миллионов евро.

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