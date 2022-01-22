«Манчестер Сити» набрал 500-е очко в премьер-лиге под руководством Гвардиолы

«Манчестер Сити» после ничьей с «Саутгемптоном» (1:1) в 23-м туре чемпионата Англии набрал свое 500-е очко в премьер-лиге под руководством главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает 22 января официальный Twitter клуба.

51-летний испанский специалист тренирует «Сити» с 2016 года. Вместе с командой он трижды выиграл чемпионат Англии, Кубок страны, четыре раза — Кубок лиги и дважды Суперкубок Англии. Доходил до финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» остается на первом месте в чемпионате, имея в активе 57 очков. У «Саутгемптона» 25 очков и 12-е место.