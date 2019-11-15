«Манчестер Сити» может приобрести воспитанника «Манчестер Юнайтед» Эванса

«Манчестер Сити» рассматривает защитников «Лестера» Джонни Эванса и Чаглара Сеюнджю в качестве замены травмированному Эмерику Лапорту, сообщает Sky Sports.

Лапорт выбыл из-за травмы мениска в матче 4-го тура АПЛ против «Брайтона» (4:0) до января-февраля 2020 года.

Эванс — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне 31-летний североирландец провел 12 матчей в АПЛ и отметился голевой передачей.

Сеюнджю выступает за «Лестер» второй сезон. На счету 23-летнего турка 12 матчей в сезоне-2019/20, в которых он забил гол и сделал голевую передачу.

В 2017 году «Манчестер Сити» уже хотел подписать Эванса.