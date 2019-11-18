«Манчестер Сити» интересуется Команом

«Манчестер Сити» проявляет интерес к полузащитнику «Баварии» Кингсли Коману, сообщает Sky Sports. Если форвард «Сити» Лерой Сане все же перейдет в мюнхенский клуб, то англичане хотят заменить его именно Команом.

«Бавария» была близка к покупке Сане прошедшим летом, но трансфер сорвался после того, как футболист получил серьезную травму колена. Однако мюнхенцы продолжают интересоваться немецким игроком и рассчитывают подписать его, воспользовавшись снижением цены на футболиста в связи с истечением срока действия контракта в 2021 году.

На счету у 23-летнего Комана один гол и две результативные передачи в 10 матчах за «Баварию» в текущем сезоне бундеслиги.

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