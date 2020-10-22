«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Эриком Гарсией

«Манчестер Сити» намерен сохранить в команде защитника Эрика Гарсию. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола настаивает, что контракт с 19-летним испанцем должен быть продлен, сообщает El Mundo Deportivo.

Нынешнее соглашение Гарсии истекает летом 2021 года. Этим летом футболист был близок к переходу в «Барселону».

Эрик Гарсия является воспитанником академии «Барселоны». В 2016 году он перебрался в систему «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне защитник провел за английский клуб 25 встреч во всех турнирах и дебютировал за основную команду сборной Испании.