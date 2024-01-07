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Сегодня, 19:03

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 4-й раунд Кубка Англии, Де Брейне сыграл впервые с августа

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Кевин Де Брейне, Фил Фоден и Матеус Нунес.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 5:0.

У горожан дважды забил Фил Фоден, по одному голу у Хулиана Альвареса, Оскара Бобба и Жереми Доку.

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брейне вышел на поле впервые с августа 2023 года — бельгиец появился на замену на 57-й минуте и сделал одну голевую передачу.

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
5:0
Хаддерсфилд

В других матчах «Вест Бромвич» победил «Олдершот Таун» (4:1), «Лидс» выиграл у «Петерборо» (3:0), а «Рексхэм» оказался сильнее «Шрусбери Таун» (1:0).

«Манчестер Сити», «Вест Бромвич», «Лидс» и «Рексхэм» узнают соперников по 4-му раунду Кубка Англии после жеребьевки, которая пройдет 8 января.

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. The Hawthorns (Вест Бромвич)
Вест Бромвич Альбион
4:1
Олдершот Таун
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Weston Homes Stadium (Петерборо)
Петерборо
0:3
Лидс
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. The Croud Meadow (Шрусбери)
Шрусбери Таун
0:1
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Матчи «Вест Хэм» — «Бристоль», «Лутон» — «Болтон» и «Ноттингем Форест» — «Блэкпул» завершились вничью. Согласно регламенту турнира, команды проведут переигровки.

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм Юнайтед
1:1
Бристоль Сити
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:2
Блэкпул
Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 17:00. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
0:0
Болтон Уондерерс

Кевин де Брейне
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Хаддерсфилд Таун
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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38 тур
13.01 15:30
Челси – Фулхэм
 - : -
13.01 20:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 - : -
14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
14.01 19:30
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
15.01 22:45
Бернли – Лутон Таун
 - : -
20.01 15:30
Арсенал – Кр. Пэлас
 - : -
20.01 20:30
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.01 17:00
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
 - : -
21.01 19:30
Борнмут – Ливерпуль
 - : -
22.01 22:45
Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 8
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 16 1 6
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