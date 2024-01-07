«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в Кубке Англии

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 2:0.

Победу мерсисайдцам принес автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте. В добавленное время Луис Диас установил окончательный счет в матче.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки, которая пройдет 8 января.