«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в Кубке Англии
«Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 2:0.
Победу мерсисайдцам принес автогол Якуба Кивиора на 80-й минуте. В добавленное время Луис Диас установил окончательный счет в матче.
«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки, которая пройдет 8 января.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|20
|13
|6
|1
|43-18
|45
|
2
|Астон Вилла
|20
|13
|3
|4
|43-27
|42
|
3
|Ман. Сити
|19
|12
|4
|3
|45-21
|40
|
4
|Арсенал
|20
|12
|4
|4
|37-20
|40
|
5
|Тоттенхэм
|20
|12
|3
|5
|42-29
|39
|
6
|Вест Хэм
|20
|10
|4
|6
|33-30
|34
|
7
|Брайтон
|20
|8
|7
|5
|38-33
|31
|
8
|МЮ
|20
|10
|1
|9
|22-27
|31
|
9
|Ньюкасл
|20
|9
|2
|9
|39-29
|29
|
10
|Челси
|20
|8
|4
|8
|34-31
|28
|
11
|Вулверхэмптон
|20
|8
|4
|8
|30-31
|28
|
12
|Борнмут
|19
|7
|4
|8
|28-35
|25
|
13
|Фулхэм
|20
|7
|3
|10
|28-35
|24
|
14
|Кр. Пэлас
|20
|5
|6
|9
|22-29
|21
|
15
|Нот. Форест
|20
|5
|5
|10
|24-35
|20
|
16
|Брентфорд
|19
|5
|4
|10
|26-31
|19
|
17
|Эвертон
|20
|8
|2
|10
|24-28
|16
|
18
|Лутон Таун
|19
|4
|3
|12
|23-37
|15
|
19
|Бернли
|20
|3
|2
|15
|20-41
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|20
|2
|3
|15
|15-49
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.01
|15:30
|
Челси – Фулхэм
|- : -
|13.01
|20:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|17:00
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|14.01
|19:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|15.01
|22:45
|
Бернли – Лутон Таун
|- : -
|20.01
|15:30
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|- : -
|20.01
|20:30
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.01
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Вест Хэм
|- : -
|21.01
|19:30
|
Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|22.01
|22:45
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|8
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|16
|1
|6
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