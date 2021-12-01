«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Махреза
09:47
«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с нападающим Риядом Махрезом, сообщает The Sun.
По информации источника, «горожане» готовят новый контракт для 30-летнего алжирца. Сообщается, что клуб хочет сохранить футболиста, который входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.
В сезоне-2021/22 Махрез провел 18 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что форвард рассматривает возможность сменить клуб.
Дополнительная информация:
https://www.thesun.co.uk/sport/football/16888713/man-city-riyad-mahrez-new-contract/
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