«Манчестер Сити» готовит новый контракт для Махреза

«Манчестер Сити» намерен продлить контракт с нападающим Риядом Махрезом, сообщает The Sun.

По информации источника, «горожане» готовят новый контракт для 30-летнего алжирца. Сообщается, что клуб хочет сохранить футболиста, который входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.

В сезоне-2021/22 Махрез провел 18 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 8 голов и 2 результативных передачи. Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года. Ранее сообщалось, что форвард рассматривает возможность сменить клуб.