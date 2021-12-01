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«Челси» еще не начал переговоры по новому контракту с Жоржиньо

09:26
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Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо сообщил, что лондонский клуб еще не начал переговоры по новому контракту с футболистом.

«У нас пока нет никаких переговоров по продлению контракта. Соглашение действует до июня 2023 года. Возможно, переговоры начнутся в ближайшие месяцы», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Сантоса.

Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 29-летний итальянец провел 18 матчей за «синих», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

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Иван Торопцев все материалы автора

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