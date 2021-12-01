«Челси» еще не начал переговоры по новому контракту с Жоржиньо
09:26
Жоау Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо сообщил, что лондонский клуб еще не начал переговоры по новому контракту с футболистом.
«У нас пока нет никаких переговоров по продлению контракта. Соглашение действует до июня 2023 года. Возможно, переговоры начнутся в ближайшие месяцы», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Сантоса.
Jorginho's agent Jo?o Santos: «We're not in talks to extend the current deal with Chelsea. He's still under contract until June 2023 — maybe we'll open talks in the next months», he said to TMW. ??? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2021
Жоржиньо выступает за «Челси» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 29-летний итальянец провел 18 матчей за «синих», на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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