«Манчестер Сити» готов ввязаться в борьбу за Кейна

«Манчестер Сити» готов побороться за нападающего «Тоттенхэма» Харри Кейна, сообщает Goal.com.

По информации источника, «горожане» хотят навязать борьбу «Ливерпулю» за титул чемпиона Англии в следующем сезоне, в связи с чем намерены усилить линию атаки. Сообщается, что клуб готов предложить за Кейна 150 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что в 26-летнем англичанине заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Кейн не играет с начала января из-за травмы бедра. В нынешнем сезоне 26-летний англичанин провел 20 матчей в чемпионате Англии, забил 11 мячей. В понедельник форвард вернулся к тренировкам по индивидуальной программе. Сам игрок заявлял, что рассчитывает вернуться на поле в середине апреля. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Кейна в 135 миллионов фунтов.