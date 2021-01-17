«Манчестер Сити» готов продлить Агуэро, если тот пойдет на понижение зарплаты

«Манчестер Сити» готов продлить контракт с нападающим Серхио Агуэро, сообщает Daily Star.

По информации источника, «горожане» продолжают поиск замены 32-летнему аргентинцу, но готовы подписать с футболистом новое соглашение сроком на год. Сообщается, что клуб предложит игроку контракт с зарплатой в два раза меньше нынешней, которая составляет 250 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2020/21 Агуэро провел 9 матчей за «Манчестер Сити», на его счету 2 гола. Аргентинец пропустил большую часть сезона из-за травмы. Его контракт с клубом действует до конца июня 2021 года.