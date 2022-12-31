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Сегодня, 20:03

«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном»

Иван Шитик
Корреспондент
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31 декабря. «Манчестер Сити» — «Эвертон» — 1:1.
Фото ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 1:1.

В первом тайме счет открыл нападающий «горожан» Эрлин Холанн.

Этот гол стал для норвежского форварда 21-м в текущем сезоне АПЛ. Результат Холанна — это наибольшее количество голов, забитых игроком к концу года в одном сезоне АПЛ.

Во втором тайме ничью «Эвертону» принес нападающий Демарай Грэй.

«Манчестер Сити» набрал 36 очков и сохраняет втрое место в турнирной таблице. «Эвертон» набрал второе очко в последних пяти матчах и идет на 16-й строчке (15 очков).

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
31 дек, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
1:1
Эвертон
Англия. Премьер-лига. 18-й тур
31 дек, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:2
Кристал Пэлас

ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
8
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
9
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
10
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 0 : 1
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 2
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 2 : 1
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 0 : 0
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 - : -
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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