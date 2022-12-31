«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном»

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 1:1.

В первом тайме счет открыл нападающий «горожан» Эрлин Холанн.

Этот гол стал для норвежского форварда 21-м в текущем сезоне АПЛ. Результат Холанна — это наибольшее количество голов, забитых игроком к концу года в одном сезоне АПЛ.

Во втором тайме ничью «Эвертону» принес нападающий Демарай Грэй.

«Манчестер Сити» набрал 36 очков и сохраняет втрое место в турнирной таблице. «Эвертон» набрал второе очко в последних пяти матчах и идет на 16-й строчке (15 очков).