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Сегодня, 22:26

«Арсенал» обыграл «Брайтон» и продлил победную серию в АПЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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31 декабря. «Брайтон» — «Арсенал» — 2:4.
Фото Global Look Press

«Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 4:2. Команда Микеля Артеты одержала пятую победу подряд.

На 2-й минуте встречи Букайо Сака открыл счет. Перед перерывом Мартин Эдегор увеличил преимущество «канониров».

В начале второго тайма Эдди Нкетиа довел счет до крупного. На 65-й минуте хозяевам удалось отыграть один мяч — гол забил японец Каору Митома. Однако Мартинелли почти сразу вернул гостям преимущество в три мяча. Окончательный счет в игре установил 18-летний Эван Фергюсон, спасший «Брайтон» от разгрома.

«Арсенал» набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице. «Брайтон», имея 24 очка, идет на 8-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 18-й тур
31 дек, 20:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
2:4
Арсенал

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Микель Артета
0
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«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Эвертоном»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 16 14 1 1 40-14 43
2
 Ман. Сити 16 11 3 2 44-16 36
3
 Ньюкасл 17 9 7 1 32-11 34
4
 МЮ 16 10 2 4 24-20 32
5
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
6
 Ливерпуль 16 8 4 4 33-19 28
7
 Фулхэм 17 7 4 6 29-27 25
8
 Брайтон 16 7 3 6 28-24 24
9
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
10
 Брентфорд 17 5 8 4 27-27 23
11
 Кр. Пэлас 16 6 4 6 17-21 22
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 17 5 2 10 26-30 17
14
 Лидс 16 4 4 8 23-29 16
15
 Борнмут 17 4 4 9 18-36 16
16
 Эвертон 17 3 6 8 13-20 15
17
 Вест Хэм 17 4 2 11 13-22 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 4 10 10-26 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 17 3 3 11 15-32 12
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.12 22:45
Вест Хэм – Брентфорд
 0 : 2
30.12 23:00
Ливерпуль – Лестер
 2 : 1
31.12 15:30
Вулверхэмптон – МЮ
 0 : 1
31.12 18:00
Борнмут – Кр. Пэлас
 0 : 2
31.12 18:00
Фулхэм – Саутгемптон
 2 : 1
31.12 18:00
Ман. Сити – Эвертон
 1 : 1
31.12 18:00
Ньюкасл – Лидс
 0 : 0
31.12 20:30
Брайтон – Арсенал
 2 : 4
1.01 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
1.01 19:30
Нот. Форест – Челси
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 12
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 15 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 2
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