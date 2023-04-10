«Манчестер Сити» больше не будет продавать игроков в «Арсенал»

«Манчестер Сити» будет отклонять предложения «Арсенала» по игрокам основной команды, сообщает Football Insider.

Ранее «Манчестер Сити» продал в «Арсенал» Александра Зинченко и Габриэля Жезуса. В клубе удовлетворены сделками, но хотят пересмотреть трансферную политику после выступлений лондонцев в этом сезоне. В летнее трансферное окно «горожане» отклонят любые предложения «Арсенала».

«Арсенал» с 73 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ после 30 туров. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 6 баллов и занимает вторую строчку, но имеет одну игру в запасе.