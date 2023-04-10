Энтони Эланга хочет летом уйти из «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга готов уйти из команды летом, сообщает Daily Mail.
По информации источника, 20-летний форвард стремится к новому вызову в карьере. Интерес к нему проявляет более 12 клубов.
В текущем сезоне Эланга провел 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|
2
|Ман. Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|
3
|Ньюкасл
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|
4
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
5
|Тоттенхэм
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|
6
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|
7
|Брайтон
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|
10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|
11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|
13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|
14
|Вест Хэм
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|
15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
18
|Нот. Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|
19
|Лестер
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|
20
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|14:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|15.04
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|15.04
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|15.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|15.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|15.04
|19:30
|
Ман. Сити – Лестер
|- : -
|16.04
|16:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|16.04
|18:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|17.04
|22:00
|
Лидс – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|30
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|14
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|28
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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