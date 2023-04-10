Энтони Эланга хочет летом уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Энтони Эланга готов уйти из команды летом, сообщает Daily Mail.

По информации источника, 20-летний форвард стремится к новому вызову в карьере. Интерес к нему проявляет более 12 клубов.

В текущем сезоне Эланга провел 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.