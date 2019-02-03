"Манчестер Сити" - "Арсенал": Денис Суарес попал в запас лондонцев

Стали известны составы "Манчестер Сити" и "Арсенала" на матч чемпионата Англии. Новичок лондонцев Денис Суарес попал в число запасных.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Лапорт, Отаменди, Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Де Брейн, Бернарду, Стерлинг, Агуэро.

Запасные -Мурич, Данилу, Стоунз, Делф, Сане, Махрез, Жезус.

"Арсенал": Лено, Лихтштайнер, Колашинац, Мустафи, Монреаль, Косьельни, Торрейра, Гендоузи, Ивоби, Обамеянг, Ляказетт.

Запасные - Чех, Мавропанос, Эль-Ненни, Рэмси, Езил, Суарес, Нкетиа.

"Манчестер Сити" - "Арсенал": чемпионат Англии по футболу, премьер-лига, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - в 19.30 (время московское)