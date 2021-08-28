5:0! «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», лондонцы опустились на последнее место
«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» с унизительным счетом в матче 3-го тура чемпионата Англии. «Горожане» не своем поле выиграли со счетом 5:0.
В первом тайме голами отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес и Габриэл Жезус. Также «Арсенал» оказался в меньшинстве, после удаления в середине первого тайма за грубый подкат Гранита Джаки.
Во второй половине «канониров» добили точные удары Родри и все того же Торреса.
«Сити» набрал 6 очков после трех туров. А вот «Арсенал» опустился на последнее место в турнирной таблице: у команды нет набранных очков и нет ни одного забитого гола.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0 (3:0)
Голы: Гюндоган, 7 (1:0). Торрес, 12 (2:0). Габриэл Жезус, 43 (3:0). Эрнандес, 53 (4:0). Торрес, 84 (5:0).
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 57), Эрнандес, Грилиш, Габриэл Жезус (Махрез, 61), Торрес.
«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Колашинац, Чемберс, Тирни, Холдинг, Джака, Эдегор (Мэйтланд-Найлс, 71), Смит-Роу, Сака (Эль-Нени, 46), Обамеянг (Ляказетт, 59).
Предупреждения: Седрик Суариш, 24. Колашинац, 28. Эрнандес, 67.
Удаление: Джака, 35.
Судья: Аткинсон (Англия).
28 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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