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5:0! «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», лондонцы опустились на последнее место

16:23
28 августа. «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0. Фото Instagram
28 августа. «Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0. Фото Instagram
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«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» с унизительным счетом в матче 3-го тура чемпионата Англии. «Горожане» не своем поле выиграли со счетом 5:0.

В первом тайме голами отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес и Габриэл Жезус. Также «Арсенал» оказался в меньшинстве, после удаления в середине первого тайма за грубый подкат Гранита Джаки.

Во второй половине «канониров» добили точные удары Родри и все того же Торреса.

«Сити» набрал 6 очков после трех туров. А вот «Арсенал» опустился на последнее место в турнирной таблице: у команды нет набранных очков и нет ни одного забитого гола.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0 (3:0)

Голы: Гюндоган, 7 (1:0). Торрес, 12 (2:0). Габриэл Жезус, 43 (3:0). Эрнандес, 53 (4:0). Торрес, 84 (5:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 57), Эрнандес, Грилиш, Габриэл Жезус (Махрез, 61), Торрес.

«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Колашинац, Чемберс, Тирни, Холдинг, Джака, Эдегор (Мэйтланд-Найлс, 71), Смит-Роу, Сака (Эль-Нени, 46), Обамеянг (Ляказетт, 59).

Предупреждения: Седрик Суариш, 24. Колашинац, 28. Эрнандес, 67.

Удаление: Джака, 35.

Судья: Аткинсон (Англия).

28 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Челси

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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