5:0! «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал», лондонцы опустились на последнее место

«Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» с унизительным счетом в матче 3-го тура чемпионата Англии. «Горожане» не своем поле выиграли со счетом 5:0.

В первом тайме голами отметились Илкай Гюндоган, Ферран Торрес и Габриэл Жезус. Также «Арсенал» оказался в меньшинстве, после удаления в середине первого тайма за грубый подкат Гранита Джаки.

Во второй половине «канониров» добили точные удары Родри и все того же Торреса.

«Сити» набрал 6 очков после трех туров. А вот «Арсенал» опустился на последнее место в турнирной таблице: у команды нет набранных очков и нет ни одного забитого гола.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Манчестер Сити» — «Арсенал» — 5:0 (3:0)

Голы: Гюндоган, 7 (1:0). Торрес, 12 (2:0). Габриэл Жезус, 43 (3:0). Эрнандес, 53 (4:0). Торрес, 84 (5:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер (Зинченко, 46), Ляпорт, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Гюндоган, Бернарду Силва (Стерлинг, 57), Эрнандес, Грилиш, Габриэл Жезус (Махрез, 61), Торрес.

«Арсенал»: Лено, Седрик Суариш, Колашинац, Чемберс, Тирни, Холдинг, Джака, Эдегор (Мэйтланд-Найлс, 71), Смит-Роу, Сака (Эль-Нени, 46), Обамеянг (Ляказетт, 59).

Предупреждения: Седрик Суариш, 24. Колашинац, 28. Эрнандес, 67.

Удаление: Джака, 35.

Судья: Аткинсон (Англия).

28 августа. Манчестер. Стадион «Этихад».