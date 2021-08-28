«Манчестер Сити» проведет два матча АПЛ подряд с одним и тем же стартовым составом впервые с октября 2017 года
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола определился с составом команды на матч 3-го тура АПЛ против «Арсенала».
Стартовый состав против «канониров» не претерпел изменения с предыдущего матча АПЛ против «Норвича» (5:0). Такое произошло впервые с октября 2017 года.
Стартовый состав: Эдерсон, Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Гюндоган, Силва, Грилиш, Ферран Торрес, Жезус.
Запасные: Штеффен, Аке, Дойл, Стоунс, Зинченко, Палмер, Махрез, Стерлинг, Фернандинью.
Матч против «Арсенала» пройдет сегодня, 28 августа, и начнется в 14:30 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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