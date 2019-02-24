"Ман Сити" по пенальти победил "Челси" и выиграл Кубок английской лиги

"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка английской лиги. В финальном матче его соперником стал "Челси". Основное и дополнительное время завершились нулевой ничьей. В серии пенальти точнее оказалась команда Хосепа Гвардьолы. Жоржинью и Лерой Сане не смогли переиграть вратарей, а Давид Луиз попал в штангу.

Для "Сити" это вторая победа в Кубке лиги подряд и третья за последние четыре года.

По общему числу побед в Кубке лиги "Манчестер Сити" вышел на чистое второе место - 6. Лидирует "Ливерпуль", у которого 8 данных трофеев. У "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Астон Виллы" - по 5.

Кубок английской лиги

Финал

"Челси" - "Манчестер Сити" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 3:4

Серия пенальти: Жоржинью - 0:0 (вратарь). Гюндоган - 0:1. Аспиликуэта - 1:1. Агуэро - 1:2. Эмерсон - 2:2. Сане - 2:2 (вратарь). Давид Луиз - 2:2 (штанга). Бернарду Силва - 2:3. Азар - 3:3. Стерлинг - 3:4.

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Давид Луиз, Рюдигер, Эмерсон, Канте, Жоржинью, Баркли (Лофтус-Чик, 89), Педро (Хадсон-Одои, 79), Азар, Виллиан (Игуаин, 95).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Компани, 46), Зинченко, Де Брейне (Сане, 86), Фернандинью (Данилу, 91), Сильва (Гюндоган, 79), Бернарду Силва, Агуэро, Стерлинг.

Предупреждения: Давид Луиз, 30. Фернандинью, 58. Рюдигер, 72. Жоржинью, 88. Отаменди, 90+1.

Судья: Мосс.

24 февраля. Лондон. Стадион "Уэмбли".