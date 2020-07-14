«Люди говорили, что «Ман Сити» обманывал и лгал». Реакция Гвардьолы на отмену дисквалификации в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола отреагировал на отмену дисквалификации команды из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского клуба об исключении из Лиги чемпионов. «Горожанам» назначен штраф в размере 10 миллионов, а дисквалификация из еврокубков отменена.

«Если мы сделали что-то не так, то в клубе примут это решение, — приводит слова Гвардьолы Sky Sports. — Но у «Ман Сити» есть право защищать себя в том случае, когда уверены, что все сделали правильно. Три независимых судьи заявили об этом.

Вчера был хороший день для футбола, потому что мы играли по тем правилам ФФП, что и все остальные клубы. Люди говорили, что мы обманываем и лжем, а презумпция невиновности отсутствовала.

«Ман Сити» на протяжении всей истории пытался сделать все возможное на поле. То, что наша команда сделала за последнее десятилетие, это все благодаря тому, что случилось на футбольном поле.

Ведущие клубы должны осознать, что мы заслуживаем то место, которое имеем. Мы хотим выходить на поле и биться с ними. Команда заслуживает становиться сильнее из года в год. Тут работают невероятные люди, которые заставляют фанатов гордиться ими.

Когда мы проиграем сопернику, то я пожму руку своему противнику и поздравлю его. Ребята, примите это решение. Если вы не согласны, просто постучите в дверь нашего председателя или генерального директора и поговорите с ними. Не пытайтесь сделать что-то за спиной, создавая слухи, как это делают шесть, семь, восемь, девять клубов. Пойдите и сделайте это на поле.

Мы вкладываем много денег, как и многие клубы. Но мы сделали это честно, если бы нет, то «Манчестер Сити» был бы дисквалифицирован. Нас не забанили, потому что мы следовали правилам ФФП".

Реакция Гвардьолы и тренеров «Ман Сити» на решение суда. Этим фото сказано все