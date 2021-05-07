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Ляказетт признан лучшим игроком «Арсенала» в апреле

09:36
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Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт признан лучшим футболистом «канониров» в апреле.

В минувшем месяце француз забил 4 гола в 5 матчах. Он набрал 60 процентов голосов среди болельщиков, обойдя Николя Пепе и Букайо Саку.

В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 40 матчей за «Арсенал», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи.

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