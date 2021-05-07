Ляказетт признан лучшим игроком «Арсенала» в апреле
09:36
Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт признан лучшим футболистом «канониров» в апреле.
В минувшем месяце француз забил 4 гола в 5 матчах. Он набрал 60 процентов голосов среди болельщиков, обойдя Николя Пепе и Букайо Саку.
? Congratulations, @LacazetteAlex!— Arsenal (@Arsenal) May 6, 2021
? You voted Laca as our Player of the Month for April — with our number nine taking 60% of the total votes ?
В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 40 матчей за «Арсенал», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи.
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