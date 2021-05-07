Ляказетт признан лучшим игроком «Арсенала» в апреле

Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт признан лучшим футболистом «канониров» в апреле.

В минувшем месяце француз забил 4 гола в 5 матчах. Он набрал 60 процентов голосов среди болельщиков, обойдя Николя Пепе и Букайо Саку.

? Congratulations, @LacazetteAlex!



? You voted Laca as our Player of the Month for April — with our number nine taking 60% of the total votes ? — Arsenal (@Arsenal) May 6, 2021

В сезоне-2020/21 Ляказетт провел 40 матчей за «Арсенал», на его счету 17 голов и 3 результативных передачи.