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«Арсенал» и «Эвертон» ведут борьбу за полузащитника «Шеффилда»

10:32
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«Арсенал» и «Эвертон» заинтересованы в полузащитнике «Шеффилд Юнайтед» Сандере Берге.

По информации источника, «клинки» требуют за 23-летнего норвежца 35 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Берге провел 15 матчей за «Шеффилд», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/football/news/11095/12298901/sander-berge-arsenal-and-everton-consider-bid-for-sheff-utd-midfielder-as-release-clause-reduced-to-35m

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