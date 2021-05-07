«Арсенал» и «Эвертон» ведут борьбу за полузащитника «Шеффилда»

«Арсенал» и «Эвертон» заинтересованы в полузащитнике «Шеффилд Юнайтед» Сандере Берге.

По информации источника, «клинки» требуют за 23-летнего норвежца 35 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Берге провел 15 матчей за «Шеффилд», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.