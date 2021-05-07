«Арсенал» и «Эвертон» ведут борьбу за полузащитника «Шеффилда»
10:32
«Арсенал» и «Эвертон» заинтересованы в полузащитнике «Шеффилд Юнайтед» Сандере Берге.
По информации источника, «клинки» требуют за 23-летнего норвежца 35 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Берге провел 15 матчей за «Шеффилд», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/football/news/11095/12298901/sander-berge-arsenal-and-everton-consider-bid-for-sheff-utd-midfielder-as-release-clause-reduced-to-35m
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