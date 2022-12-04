Лукас Моура может бесплатно покинуть «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно

Нападающий Лукас Моура хочет покинуть «Тоттенхэм» в зимнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

Лондонский клуб готов бесплатно отпустить 30-летнего бразильца, чтобы сэкономить на высокой зарплате игрока.

Контракт форварда со «шпорами» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне бразильский вингер провел 11 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.