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Варди может пропустить 3-4 недели из-за травмы

19:29
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Форвард «Лестера» Джейми Варди может пропустить месяц в связи с травмой, заявил главный тренер «лис» Брендан Роджерс.

«Джейми пропустит ближайший уик-энд, а Джеймс Мэддисон должен быть готов, — цитирует Роджерса Reuters. — Что касается Варди, то он может пропустить три-четыре недели. Обследование показало, что у него травма подколенного сухожилия».

Варди получил травму в матче против «Ливерпуля» (1:0). В текущем сезоне 34-летний нападающий провел 22 матча за «Лестер» во всех турнирах и забил 11 мячей при одной голевой передаче.

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Евгений Петров все материалы автора

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