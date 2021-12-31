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«Лучший способ закончить год». Роналду — о победе над «Бернли»

04:47
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Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду победу в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:1).

«Лучший способ закончить год! Великая победа!» — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

36-летний португалец в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (3:1) забил 92-й гол в АПЛ. По этому показателю форвард опередил бывшего одноклубника и экс-тренера «МЮ» Уле Гуннара Сульшера (91).

В текущем сезоне Роналду провел 20 матчей за «МЮ», в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Сергей Разин все материалы автора

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