«Ман Сити» прокомментировал нападение грабителей на Канселу

«Манчестер Сити» выступил с заявлением после того, как на защитника команды Жоау Канселу напали четверо грабителей.

«Мы шокированы и потрясены тем, что Канселу и его семья подверглись ограблению в их доме этим вечером, во время которого Жоау также подвергся нападению. Клуб выражает свою поддержку Жоау и его семье и оказывает всяческую помощь органам правопорядка в расследовании этого очень серьезного дела», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Канселу сообщил в Instagram о том, что на него и его семью напали грабители. Футболисту разбили лицо.