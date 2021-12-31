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«Ман Сити» прокомментировал нападение грабителей на Канселу

05:23
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«Манчестер Сити» выступил с заявлением после того, как на защитника команды Жоау Канселу напали четверо грабителей.

«Мы шокированы и потрясены тем, что Канселу и его семья подверглись ограблению в их доме этим вечером, во время которого Жоау также подвергся нападению. Клуб выражает свою поддержку Жоау и его семье и оказывает всяческую помощь органам правопорядка в расследовании этого очень серьезного дела», — говорится в сообщении клуба.

Ранее Канселу сообщил в Instagram о том, что на него и его семью напали грабители. Футболисту разбили лицо.

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Сергей Разин все материалы автора

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