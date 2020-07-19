«Ливерпуль» заинтересован в подписании полузащитника «Уотфорда» Сарра

«Ливерпуль» может подписать полузащитника «Уотфорда» Исмаила Сарра, сообщает The Boot Room Football.

Отмечается, что игра сенегальца импонирует главному тренеру Юргену Клоппу. К Сарру присматриваются также «Манчестер Юнайтед» и «Боруссия» из Дортмунда.

22-летний спортсмен перешел в «Уотфорд» из «Ренна» в августе 2019 года. Сумма сделки составила 25 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне Сарр провел 28 встреч, записав на свой счет шесть голов и пять результативных передач.