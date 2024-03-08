«Ливерпуль» забил 1000-й гол в 476 играх под руководством Клоппа

«Ливерпуль» на выезде одержал крупную победу над «Спартой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы — 5:1.

Форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес забил один из голов, который стал 1000-м для клуба под руководством Юргена Клоппа. Для немецкого специалиста матч стал 476-м во главе «Ливерпуля».

В январе Клопп объявил о том, что покинет клуб после завершения текущего сезона.