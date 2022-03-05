Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Англии победил «Вест Хэм» со счетом 1:0. Встреча прошла на «Энфилде».

Единственный гол забил Садио Мане.

«Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» идет на пятой строчке.