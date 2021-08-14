«Ливерпуль» ведет переговоры о покупке Адамы Траоре
«Ливерпуль» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Адамы Траоре, утверждает 90min.
По данным источника, «волки» хотят разгрузить зарплатную ведомость и заработать на продаже игроков. Сам 25-летний испанец не против продолжить карьеру в «Ливерпуле».
Контракт игрока с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 30 миллионов евро, однако «волки» не отпустят игрока меньше чем за 45 млн евро. «Ливерпуль» не готов платить такие деньги. Переговоры все еще ведутся.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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